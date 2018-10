BYD Aktie: Mögliche neue Batteriefabrik in Großbritannien?

Laut aktuellen Medienberichten soll BYD derzeit am Bau einer neuen Batteriefabrik in Großbritannien interessiert sein. Dass der chinesische Konzern solche Werke in Europa bauen will, ist nichts Neues. Dass die Verantwortlichen dafür aber speziell UK ins Auge gefasst haben, war vorher nicht bekannt. Allerdings gibt es wohl noch so manche Probleme. So soll die britische Regierung sich laut Insidern mit der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.