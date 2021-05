BYD-Aktie: Meilenstein in Shenzhen!

Die Aktie von BYD ist am Freitag mit einem minimalen Abschlag von 0,4 Prozent auf 17,25 Euro in den Handel in Frankfurt gestartet. Das ist für Anleger allerdings wohl zu verschmerzen, hatten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers am Donnerstag doch enorm zugelegt. Von zuvor 16,20 Euro ging es hinauf auf 17,32 Euro, ein Tagesplus von satten sieben Prozent. Zwischenzeitlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!