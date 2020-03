BYD ist ein chinesischer Mischkonzern. Ein großer Teil der Produktpalette umfasst wiederaufladbare Akkumulatoren für Smartphones und Notebooks.

Die Aktie befindet sich seit dem 9. März in einem intakten Point&Figure-Verkaufssignal. In der Spitze ging es am gleichen Tag bis unter 4,80 Euro. Aktuell erholt sich der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung