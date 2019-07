BYD-Aktie: Lohnt sich hier ein Investment?

Die BYD-Aktie erreichte Mitte April ein Hoch bei 6,74 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Dies ließ den Kurs in etwas mehr als zwei Wochen um fast 25 Prozent auf 5,06 Euro zurückkommen. Knapp oberhalb der 5,00-Euro-Marke konnte sich die Aktie in der Folge wieder stabilisieren. Seit Ende Juni zeigt die Kurve nun wieder zusehends nach oben, am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



