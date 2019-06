BYD-Aktie: Lohnt sich ein Investment?

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD hat sich in den letzten Wochen wieder einigermaßen stabilisieren können. Nach einem Hoch bei 6,55 Euro war das Papier Mitte April unter Druck geraten und hatte am 23. Mai ein Tief bei 5,06 Euro markiert. Hier wurde der Abverkauf gestoppt und die Aktie schwenkte in einen Seitwärtstrend ein. Der Trendkanal reicht von der 5,00-Euro-Marke bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung