BYD Aktie: Leichte Erholung zum Wochenende!

Mitte Juni erreichte BYD an der Börse ein neues Jahrestief und die Aussichten für die nahe Zukunft waren eher mau. Kurz vor dem Wochenende gibt es für die Anleger aber wieder Grund zur Freude. Am Freitag konnte BYD sich im Kurs wieder deutlich verbessern. An den heimischen Märkten war ein Kursplus von 3,6 Prozent zu beobachten, welches die Aktie auf 47,68 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.