BYD Aktie: Kurz vor einer Entscheidung

BYD konnte am Dienstag mit einem Plus von rund 2 % an den Aktienmärkten in Deutschland einen fast schon entscheidenden Kurssprung nach oben vollziehen. Die Aktie schaffte den Gewinn fast aus dem Stand heraus, nachdem die Kursentwicklung zuvor relativ ruhig verlaufen war. Nun dürfte es für die Aktie darum gehen, im nächsten Anlauf die Kursmarken bei 5,75 Euro oder bei 5,80 ...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.