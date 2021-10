BYD-Aktie: Ein Kursziel mit Potenzial!

Die Aktie von BYD ist mit einem Abschlag von rund zwei Prozent auf nur noch knapp 31 Euro in den Handel am Donnerstag gestartet. Das kommt wenig überraschend, hatten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers am Mittwoch doch bei 31,63 Euro in Frankfurt ein neues Allzeithoch ausgebildet – mit Gewinnmitnahmen war zu rechnen. Doch die BYD-Aktie notiert auch jetzt noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung