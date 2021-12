BYD-Aktie: Die Kurse schwächeln weiter!

Lange Zeit präsentierte sich die BYD-Aktie als große Ausnahme. Während die meisten China-Aktien schwer an Halt verloren, bewegte der Autobauer sich an den Börsen unentwegt in die Höhe. Spätestens seit diesem Monat ist damit aber Schluss. Vom Hoch bei 36,74 Euro ging es bis auf 30,50 Euro zu den Weihnachtstagen abwärts.

Genau hier kämpfen die Bullen nun mit allen Mitteln darum, einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung