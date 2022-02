BYD-Aktie: Ein Kracher!

Der Automobilhersteller BYD gab am Dienstag die erfolgreiche Auslieferung von 29 elektrischen Doppeldeckerbussen an Abellio London bekannt. Die Fahrzeuge wurden gemeinsam von BYD und Alexander Dennis Limited (ADL), dem führenden Hersteller von Elektrobussen im Vereinigten Königreich, gebaut und verkehren derzeit auf der von Transport for London (TfL) betriebenen Linie 63.

Laut BYD verfügen die diesmal ausgelieferten rein elektrischen Doppeldeckerbusse über innovative ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung