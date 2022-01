BYD-Aktie: Die Konkurrenz sieht nur die Rücklichter!

Die Aktie von BYD war nach einem kurzen Anstieg nach dem Jahreswechsel in einen Abwärtssog geraten. Von einem Kurs von 31,06 Euro am ersten Handelstag des Jahres ging es mit den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers hinab auf 26,50 zum Wochenbeginn. Doch das ist Geschichte: Bereits am Dienstag zum Börsenschluss in Frankfurt war die BYD-Aktie wieder 28 Euro wert, am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung