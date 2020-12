BYD Aktie: Kommt da tatsächlich noch mehr?

Bis Ende November hatte die Aktie von BYD einen echten Lauf: Bis auf einen Kurs von 22,40 Euro, zugleich ein neues Allzeithoch, waren die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten geklettert. Seitdem allerdings befindet sich die BYD-Aktie tendenziell in einer Korrekturphase, gab bis am Freitag auf nur noch 18,33 Euro nach. In die neue Börsenwoche starteten die Papiere allerdings stark, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung