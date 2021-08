BYD-Aktie: Klar die Nummer 1!

Die Aktie von BYD ist mit einem satten Sprung in den Handel am Donnerstag gestartet: Um mehr als vier Prozent ging es in Frankfurt in der ersten Handelsstunde nach oben auf zwischenzeitlich 30,64 Euro. Damit haben die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers ihre Schwäche aus den Vortagen wieder ausgebügelt. Auf Monatssicht steht die BYD-Aktie sogar mit rund 20 Prozent im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung