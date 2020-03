BYD Aktie: Kein Grund zur Panik!

BYD tat sich am Mittwoch eher schwer an den Märkten und verlor an den hiesigen Börsen bis Handelsschluss um rund 0,8 Prozent an Wert. Das ist aber noch kein Grund für die Aktionäre, um direkt in Panik zu geraten. Berücksichtigt man die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen, steht BYD sogar recht gut da.

Allen Zweiflern zum Trotz!

zur Originalmeldung