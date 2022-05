BYD-Aktie: Kann der Widerstand überwunden werden?

Bis Mitte März befand sich der Kurs der BYD-Aktie in einem Abwärtstrend. Die Supertrendlinie wurde dabei nach unten durchbrochen und der Kurs setzte sich immer weiter in Richtung Süden fort. Kurz über 18 Euro bildete sich ein neues Zwischentief und eine Trendlinie, die als Unterstützung diente. Dadurch haben die Bullen Rückenwind bekommen und beförderten den Preis in Richtung Norden. Der… Hier weiterlesen