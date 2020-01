BYD-Aktie: Die Käufer melden sich zurück!

Die Anteilsscheine von BYD haben in dieser Woche einen kräftigen Sprung gemacht. Am Montag legte die Aktie fast 14 Prozent zu und stieg erstmals seit August wieder auf über 5,00 Euro. Am Mittwoch wurden sogar Spitzenkurse von 5,32 Euro gezahlt. Die plötzliche Kaufbereitschaft kommt dabei nicht von ungefähr. Nach einer Meldung des Branchendienstes IT Times will die chinesische Regierung die Subventionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung