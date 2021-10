BYD-Aktie: Jetzt wird es richtig spannend!

Die BYD-Aktie setzt ihre beeindruckende Rallye, welche ihr auf Monatssicht bereits Zugewinne von knapp 30 Prozent einbrachten, auch in der neuen Woche weiter fort. Am Montag freuten die Anteilseigner sich über Aufschläge in Höhe von 5,6 Prozent. Damit gelang es, bei 34,53 Euro ein neues Allzeit-Hoch zu etablieren.

