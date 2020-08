BYD Aktie: Jetzt wird es ernst!

Die BYD-Aktie findet keinen Halt auf der schiefen Bahn. Im Juni und Juli hatte der Wert noch einen steilen Anstieg vollzogen. Er gipfelte am 13. Juli auf einem neuen Allzeithoch bei 10,16 Euro. Seitdem bestimmen Verkäufe das Bild. Die Aktie ist in einen neuen Abwärtstrend übergegangen. Er konnte auch in den ersten Augusttagen nicht gebrochen werden.

