BYD-Aktie: Jetzt ist die Entscheidung da!

Die Aktie von BYD ist am Mittwoch weiter gefallen. Damit sehen Charttechniker für diesen Wert ein klares Signal und prognostizieren, dass die eingeschlagene Richtung sich in den kommenden Wochen mit höherer Wahrscheinlichkeit fortsetzen dürfte. Dabei sind die Notierungen in einem bedenklichen Trend. Im Einzelnen: BYD hatte schon vor Wochen den charttechnischen Abwärtstrend eingeschlagen. Dieser konnte in Höhe von gut 6 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.