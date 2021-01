BYD Aktie: Jetzt greifen die Bullen wieder an!

Die BYD-Aktie setzt ihren fulminanten Anstieg im neuen Jahr unvermindert fort. Gleich am ersten Handelstag gelang den Anlegern der Sprung über das Doppeltop bei 22 und 22,43 Euro. Dabei entstand ein Gap zwischen 20,54 und 22,50 Euro. In der Folge ging es für die Aktie weiter nach oben, sodass in der vergangenen Woche ein neues All-Time-High bei 27,99 Euro markiert wurde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



