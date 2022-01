BYD-Aktie: Ist das wirklich das Tief der nächsten Monate?

Ende November zeichnete sich bei BYD ein Hochpunkt von 36,51 EUR ab. Von dort an übernahmen die Bären das Ruder und drücken den Anteilschein unter die kurz- und mittelfristig interessanten gleitenden Durchschnitte. Zu guter Letzt wurde am 10. Januar dieses Jahres fast punktgenau der langfristig relevante GD200 erreicht. Dieser interessante Indikator wurde ebenso am 27. Juli 2021 fast exakt angelaufen.

