BYD-Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Dies wurde unternommen, um E-Fahrzeuge in Indonesien vertreiben zu können. Bei den neuen Elektromodellen handelt es sich um Busse. Für BYD ist es ein wichtiger Schritt bei der Expansion in den lukrativen südostasiatischen Markt. Am 8. März 2022 hat China 30 BYD K9-Elektrobusse in Jakarta, Indonesien, ausgeliefert. Zhao Ying, General Manager von BYD Indonesia und Malaysia, sagte, dass sich die Industrialisierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung