BYD-Aktie: Ist das der entscheidende Durchbruch?

BYD hat am Freitag genau das gemacht, was an dieser Stelle erwartet worden war: Der Kurs stieg und hat jetzt eine sehr wichtige Marke erreicht. Be 6,20 Euro wurde die Glocke geläutet, womit der Titel nun aus charttechnischer Sicht deutlich besser dasteht als über Monate hinweg. Wichtige charttechnische Hürden sind auf diesem Niveau nicht zu erkennen. Die Chancen stehen gut, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.