BYD-Aktie: Ist das der Auftakt einer neuen Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Liebe Leser,

die Aktie der chinesischen BYD Company Limited konnte im heutigen Handel deutlich zulegen und notiert nun wieder über 75 HKD (Hongkong-Dollar). In der Vorwoche wurden wieder vermehrt Käufer auf die Aktie aufmerksam, sodass sich der Titel nach der vorangegangenen Abwärtsbewegung wieder etwas stabilisieren konnte. Positiv zu bewerten ist auch die Überkreuzung der 38-Tagelinie, die heute noch einmal bestätigt wurde.

Ist das Erreichen des Jahreshochs jetzt nur noch eine Frage der Zeit?

Charttechnisch befindet sich die Aktie nun wieder in einer Aufwärtsbewegung, die in Richtung des bisherigen Hochs führen könnte. Abzuwarten bleibt, inwieweit die positive Dynamik beibehalten werden kann, oder ob sich diese in den nächsten Tagen abschwächt.

Charttechnische Analyse: Meiner Meinung nach überwiegen die positiven Faktoren!

Aus aktueller Sicht sieht das Chartbild vielversprechend aus. Eingegangene Positionen könnten unterhalb des letzten Tiefs bei 64 HKD abgesichert werden. Nach oben hin hat die Aktie noch rund 22 % Kurssteigerungspotenzial! Hinzu kommt unter Umständen ein Kaufsignal aus der Stochastik, das für noch mehr Auftrieb sorgen könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.