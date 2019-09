BYD Aktie: Höhenflug voraus – dank VW!

Die Aktie von BYD könnte in den kommenden Wochen einen weiteren starken Anstieg schaffen. Das Unternehmen profitiert von Gerüchten, wonach Volkswagen einen Anteil an diesem Konzern übernehmen wolle. Diese Gerüchte sind indes noch nicht verifiziert und dürften demnach derzeit keine Rolle spielen. Dennoch zieht der Kurs kräftig an. Auch am Montag ging es weiter in Richtung der runden Marke von 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung