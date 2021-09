BYD-Aktie: Hochfliegende Pläne!

So richtig in Fahrt kommt die Aktie von BYD derzeit nicht: Praktisch unverändert schlossen die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers am Donnerstag am Handelsplatz Hamburg bei 28,45 Euro. Damit hat die BYD-Aktie seit Anfang August gerade einmal rund zwei Prozent zulegen können. Operativ hat der Konzern jedoch weiterhin hochfliegende Pläne. Insbesondere auch auf dem fünfgrößten Fahrzeugmarkt der Welt.

BYD startet im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!