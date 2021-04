BYD-Aktie: Hoch hinaus!

Hinter BYD liegt eine mäßig erfolgreiche Woche an der Börse: Bei 18,97 Euro waren die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Produzenten am vergangenen Wochenende aus dem Handel in Frankfurt gegangen, 19,12 Euro waren es an diesem Freitag. Das Zwischenhoch von 19,62 Euro vom Donnerstag hat die BYD-Aktie nicht ganz halten können. Wird es in der neuen Woche nun weiter nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!