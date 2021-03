BYD-Aktie: Hier ist man Tesla weit voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla sorgte vor einigen Monaten für Aufsehen, als der US-Elektroautobauer eine Batterie ankündigte, die für rund 3,5 Millionen Kilometer gut sein soll – im Zweifel in mehreren Fahrzeugen nacheinander. Kapazitätsverluste soll es zudem praktisch keine geben. Der Batterie- und Fahrzeugproduzent BYD will dagegen mit seinem Blade-Batteriesystem den EV-Markt revolutionieren. In Sachen theoretischer Reichweite zieht der chinesische Wettbewerber zwar mit 1,5 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung