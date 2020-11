BYD Aktie: Hansdampf in allen Gassen!

Als Hansdampf in allen Gassen lässt sich BYD bezeichnen – beim Blick auf die Nachrichten, die in den vergangenen Wochen und Monaten vom Unternehmen kamen. Denn da ging es um zahlreiche recht unterschiedliche Aktivitäten auf mehreren Kontinenten, die aber durchaus eine schlüssige Strategie erkennen lassen. Einige der Neuigkeiten im Überblick: Da nahm BYD eine Batteriefabrik in Brasilien in Betrieb. Und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung