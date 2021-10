BYD-Aktie: Hammer-Performance!

Aktuell notiert die BYD-Aktie bei 28,28 Euro. Gemessen am gestrigen Schlusskurs musste eine Performance von -1,05 Prozent ausgewiesen werden. Allerdings müssen wir nun den Wert mit dem aus dem letzten Jahr vergleichen. Verrechnet man also den Schlusskurs vor einem Jahr mit dem gestrigen, so ergibt sich ein Aufschlag von 99,1 Prozent.

