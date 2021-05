BYD-Aktie: Hält diese wichtige Unterstützung?

Die BYD-Aktie bildete am 25. Januar und 3. Februar bei 29,47 und 29,36 Euro ein Doppelhoch aus und ging anschließend in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie führte dazu, dass in der zweiten Februarhälfte der 50-Tagedurchschnitt unterschritten wurde. Er konnte seitdem nicht mehr zurückerobert werden.

Bis zum 24. März blieben die Bären bestimmend und erzwangen einen Rückfall auf 17,15 Euro.



