BYD-Aktie: Grund für Zuversicht!

Nach einem schwächeren Mittwoch hat die Aktie von BYD den Donnerstag am Handelsplatz Frankfurt mit einem kleinen Aufschlag von knapp einem Prozent auf wieder 34,75 Euro begonnen. Damit entfernen sich die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers weiter vom jüngsten Kurstief: Auf bis zu 32,91 Euro war die BYD-Aktie am Freitag in der allgemeinen Ausverkaufsstimmung an den Märkten zurückgefallen, das Plus ...



