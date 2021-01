BYD Aktie: Gleich zwei Kurstreiber!

Die gesamten Märkte sind zum Jahresbeginn 2021 in guter Stimmung, keine Frage. Was der Aktie von BYD am Montag gelang, das allerdings ist dennoch bemerkenswert: Die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten notierten vor dem Mittag in Frankfurt bei mehr als 12 Prozent im Plus. Es sind wohl unter anderem zwei neu vermeldete Großaufträge, die die BYD-Aktie derart antreiben.

