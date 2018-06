BYD–Aktie: Gibt es charttechnische Impulse?

Zum Ende des letzten Jahres befand sich die Aktie des E-Autoherstellers BYD noch im Höhenflug. Doch in diesem Jahr läuft es dagegen nicht mehr so rund. Die Aktie notiert derzeit unterhalb der Supertrend-Linie und bewegt sich immer wieder relativ deutlich in Abwärtsrichtung.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Wie ist die Situation auf Wochenbasis?

Mit Blick auf den Aroon-Trendindikator könnte es jedoch demnächst wieder zu ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.