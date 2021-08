BYD-Aktie: Geschafft!

So richtig sensationell fielen die Zugewinne bei der BYD-Aktie im gestrigen Handel nicht mehr aus. Mit einem Plus von 1,7 Prozent ging es zwar in die richtige Richtung. Verglichen mit Kurssprüngen von etwa 7,5 respektive 8,5 Prozent am Montag und Dienstag ist das aber schon fast eine kleine Enttäuschung. Es war allerdings erwartbar, dass die fulminante Gegenbewegung sich nicht dauerhaft in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!