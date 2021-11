BYD-Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Die BYD-Aktie konnte am 26. Oktober bei 35,05 Euro ihr aktuelles Allzeithoch markieren. Es leitete zunächst Gewinnmitnahmen ein, die allerdings schnell wieder beendet werden konnten. Noch nicht gelungen ist den Käufern allerdings, ein neues Allzeithoch jenseits von 35,05 Euro auszubilden. Am 4. November gelang nur ein Anstieg bis auf 34,95 Euro und auch in der Vorwoche vermochten die Bullen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung