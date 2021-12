BYD-Aktie: Geht hier noch was?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es um die BYD-Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Trotz durchaus vielversprechender Auftragslage und dem Wachstumskurs macht die BYD-Aktie derzeit nur mit fallenden Kursen auf sich aufmerksam. Die Entwicklung! BYD hat diese Woche erstmals Elektrobusse an das Unternehmen Bergkvarabuss in Schweden ausgeliefert, das in einem ersten Schritt 45 der insgesamt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!