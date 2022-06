BYD-Aktie: Geht die Rallye weiter?

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, was es derzeit bei der BYD-Aktie Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Am Montag ging es bei der BYD-Aktie nach oben, denn laut der neuesten Zahlen wurde der Fahrzeugabsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. BYD Rating vom 10.06.2022: 4 von 7 Punkten! Die Entwicklung! So wurden im Mai… Hier weiterlesen