BYD Aktie: Ganz neue Möglichkeiten!

Die Aktie von BYD kommt nicht mehr so recht in Fahrt: Nach ihrem Sturz auf 20,89 Euro am Dienstag in Frankfurt ging es zwar wieder etwas nach oben. Bei einem Kurs von 23,89 Euro am Mittwoch wurde der Aufwärtstrend allerdings wieder gestoppt. Am Donnerstag im frühen Handel rutschte die BYD-Aktie wieder zurück auf unter 23 Euro – das Wochenminus beträgt somit ...



