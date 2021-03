BYD-Aktie: Fliegt hier bald der Deckel weg?

BYD-Aktie: Wir das noch was? Die Tesla-Aktie gilt an der Börse seit Monaten als „Hot Stock” und hat massiv an Wert zugelegt! Aber haben Sie schon einmal etwas von Nio, BYD oder XPeng gehört? Diese drei sogenannten „Tesla-Jäger” haben die Fährte aufgenommen und wollen Elon Musks Elektroautoschmiede aus dem Windschatten überholen. So konnte die BYD-Aktie (trotz der jüngsten...