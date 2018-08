BYD Aktie: Fehlende Gewinne drücken auf die Stimmung!

BYD ist als Unternehmen zwar noch immer auf Wachstumskurs, das macht sich aber gerade bei den Gewinnen derzeit nicht bemerkbar. Stattdessen sind die im Vergleich zum Vorjahr um satte 72 Prozent eingebrochen. Schuld an der Entwicklung sind vor allem Subventionen in China, die in diesem Jahr sehr viel geringer ausfallen als in den Jahren zuvor.

Ein Beitrag von Robert Sasse.