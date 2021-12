BYD-Aktie: Es wird immer konkreter!

Die Aktie von BYD ist seit rund einer Woche in einem Seitwärtstrend gefangen, mit sogar leichter Tendenz nach unten. So gaben die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers am Montag bis zum frühen Abend sogar leicht nach, notierten in Frankfurt knapp drei Prozent tiefer bei noch rund 32 Euro. Dass die Anleger bei der BYD-Aktie nicht elektrisiert sind, kommt einigermaßen überraschend. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung