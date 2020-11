BYD-Aktie: Es könnte kaum besser laufen!

Während in Europa und den USA das Coronavirus heftiger als je zuvor wütet, ist das Thema in China mittlerweile kaum noch von Belang. Entsprechend ist von Lockdowns im Reich der Mitte nichts zu sehen und mit der Wirtschaft geht es seit einiger Zeit spürbar aufwärts. Das machte sich zuletzt im Automobilsektor bemerkbar. Der Herstellerverband CAAM sprach in der vergangenen Woche davon, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung