BYD Aktie: Es ist tatsächlich passiert!

Die Aktie von BYD ist, von kleineren Korrekturen einmal abgesehen, seit rund zwei Monaten in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Es hatte sich bei den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers also angedeutet – und am Dienstag ist es tatsächlich passiert: Nach einer kleinen Schwächephase vor dem Wochenende bildete die BYD-Aktie gleich am Morgen bei einem Kurs von 14,53 Euro ein neues Allzeithoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung