BYD Aktie: Es geht weiter!

BYD kann seine positive Entwicklung an der Börse auch am Mittwoch weiter fortsetzten. Zwar hat sich das Tempo dabei etwas verringert, Zugewinne in Höhe von 1,1 Prozent bis zum Mittagshandel sind aber dennoch beachtlich. Mit 5,50 Euro erreichte der Titel an diesem Tag seinen vorerst höchsten Stand seit Juni. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, um auch die Marke bei 6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.