BYD-Aktie: Es geht voran!

Der Kurs der BYD-Aktie nahm am Dienstag Fahrt auf. Schon am Morgen präsentierte sich der Titel klar verbessert. Zwar ging ein Teil der Gewinne in den Abendstunden wieder verloren, dennoch beläuft sich das Tagesplus auf über ein Prozent. Mit einem Kurs von 28,55 Euro ging das Papier dann aus dem Handel.

