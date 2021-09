BYD-Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von BYD ist mit einem satten Sprung in die neue Börsenwoche gestartet: Um mehr als sieben Prozent legten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers am Montag am Handelsplatz Hamburg zu, notierten gegen Mittag bei knapp 29,70 Euro. Damit hat die BYD-Aktie – wohl angesichts der starken Absatzzahlen aus dem August – nicht nur die Lethargie der vergangenen Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



