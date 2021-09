BYD-Aktie: Es fehlt das Entscheidende!

Die Aktie von BYD kommt nicht mehr so recht in Fahrt. Mit einem minimalen Abschlag starteten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Herstellers in den Handel am Dienstag, notierten gegen 10 Uhr bei 26,60 Euro. Dabei hatte sich die BYD-Aktie Anfang September zunächst aufgemacht, das Jahreshoch von 30,65 Euro anzugreifen, doch bei einem Kursstand von 29,69 Euro war Schluss. Alle Erfolgsmeldungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



