BYD Aktie: Erwischt!

Die Aktie von BYD schien auf einem unaufhaltsamen Weg nach oben. Am Donnerstag hatten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers bei einem Kurs von 16,42 Euro noch ein neues Allzeithoch ausgebildet. Zur Erinnerung: Am 25. September, vor weniger als einem Monat also, wurde die BYD-Aktie bei 11,30 Euro gehandelt – das bedeutete ein Plus von 45 Prozent in gerade einmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung