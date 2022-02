BYD-Aktie: Er soll die Welt erobern!

Die Aktie von BYD ist, dem Krieg in der Ukraine zum Trotz, noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Nur kurz sackten die Papiere des chinesischen Fahrzeug- und Batterie-Herstellers am Montag auf bis zu 24,61 Euro in Frankfurt ab, mittlerweile notieren sie bei rund 27 Euro. Im Monatsvergleich hat die BYD-Aktie damit gerade einmal zwei Prozent an Wert verloren. Eine Meldung aus China zeigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung